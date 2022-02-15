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Madrugada tem DR para todo lado, crise de choro e sentimento de culpa

Clima ficou quente após o Jogo da Discórdia. Teve treta com Natália e Lucas, Arhur e Larissa e Paulo André e Jade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 08:52

Paulo André e Jade têm primeira DR
Paulo André e Jade têm primeira DR Crédito: Reprodução/Globo
A madrugada na casa do Big Brother Brasil 22 (Globo) foi quente depois do Jogo da Discórdia. Depois de receber quatro banhos de água suja, Natália foi tirar satisfações com Lucas, seu então amigo, e chegou a perguntar se ele a considerava um "cão raivoso".
Lucas disse que Natália sempre dá patadas e "parece que vai morder" as pessoas e explicou que esse foi o motivo de ter dado uma plaquinha de "jogadora fraca" para ela. A discussão terminou com ela o deixando falando sozinho. Mas depois ambos se abraçaram.
Depois de tudo isso, ao ir tentar dormir, a designer de unhas teve uma crise de choro no quarto e apontou que haveria uma tentativa da casa de desestabilizar seus sentimentos. "Sinto que há uma marcação muito forte em mim", disse.
Linn da Quebrada saiu em defesa de Natália e disse considerar injusto que apenas ela seja o alvo maior da casa. Também rolou DR entre Arhur e Larissa. Ele achou incoerente da parte dela decidir escolher Natália para atacar ao vivo sendo que a recém-chegada havia batido na tecla que ninguém deveria bater sempre na mesma pessoa.
A resposta de Larissa foi que ela sabe disso, mas que não poderia bater de frente com quem ela considera forte no jogo por medo de se prejudicar com o público.
Mas as discussões de relação não pararam por aí. Paulo André e Jade também tiveram a primeira treta da temporada entre eles. Em uma acusação de Jade contra Arthur, Paulo André foi uma das únicas pessoas que não concordaram com a alegação da ficante.
Mas tudo ficou bem no fim. Tanto que eles se beijaram e depois decidiram fazer pegadinha com os demais competidores ao fingirem que haviam brigado feio.
Após perder a mão na forma como jogou água em Natália, Maria reconheceu que acabou sendo agressiva com a sister. Em papo com Vyni, ela se disse chateada com a situação.
"Foi totalmente sem querer. Não queria jogar o balde na cabeça dela. Não sei nem o que fiz direito. Ela falou e eu pedi desculpas na hora", disse a atriz.

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