Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rainha do pop

Madonna publica fotos com os seios de fora 30 anos após 'Erotica'

A rainha do pop publicou imagens em que aparece com os seios de fora, com os mamilos cobertos apenas por emojis ou por letras
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Outubro de 2022 às 14:19

Madonna, 64, não é uma pessoa pudica, mas foi além em suas redes sociais. A rainha do pop publicou imagens em que aparece com os seios de fora, com os mamilos cobertos apenas por emojis ou por letras.
A cantora Madonna
Madonna publica fotos com os seios de fora Crédito: @madonna | Reprodução
As fotos, publicadas nos stories, mostravam a cantora apenas com uma meia arrastão e uma calcinha de cintura alta, no estilo hot pants. Uma das imagens, na qual ela aparece curvada para a frente, foi deletada pela cantora, mas ambas já haviam viralizado.
Recentemente, a cantora comemorou os 30 anos de seu álbum mais controverso, "Erotica", que na época foi lançado com o livro "Sex", recheado de fotos sensuais. As imagens de Steven Meisel mostravam orgias e fetiches.
"Fui chamada de prostituta, bruxa, de herege e diabo", comentou recentemente sobre o projeto. "Agora Cardi B pode cantar 'WAP', Kim Kardashian pode enfeitar a capa de qualquer revista com sua bunda nua e Miley Cyrus pode entrar como uma bola de demolição. De nada, vadias."
Cardi B chegou a se incomodar com o comentário, dizendo-se decepcionada com a veterana. Porém, depois anunciou que as duas fizeram as pazes após uma ligação de Madonna para explicar o que quis dizer.

Veja Também

Mãe de Neymar termina romance com muso fitness

Marido de Jojo Todynho anuncia novamente fim do casamento

Xô, cecê! Glória Pires ensina receita de desodorante caseiro; confira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados