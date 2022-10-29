Madonna publica fotos com os seios de fora 30 anos após 'Erotica'

Madonna, 64, não é uma pessoa pudica, mas foi além em suas redes sociais. A rainha do pop publicou imagens em que aparece com os seios de fora, com os mamilos cobertos apenas por emojis ou por letras.

Madonna publica fotos com os seios de fora Crédito: @madonna | Reprodução

As fotos, publicadas nos stories, mostravam a cantora apenas com uma meia arrastão e uma calcinha de cintura alta, no estilo hot pants. Uma das imagens, na qual ela aparece curvada para a frente, foi deletada pela cantora, mas ambas já haviam viralizado.

Recentemente, a cantora comemorou os 30 anos de seu álbum mais controverso, "Erotica", que na época foi lançado com o livro "Sex", recheado de fotos sensuais. As imagens de Steven Meisel mostravam orgias e fetiches.

"Fui chamada de prostituta, bruxa, de herege e diabo", comentou recentemente sobre o projeto. "Agora Cardi B pode cantar 'WAP', Kim Kardashian pode enfeitar a capa de qualquer revista com sua bunda nua e Miley Cyrus pode entrar como uma bola de demolição. De nada, vadias."