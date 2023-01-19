Macacos de Nicole Bahls são recolhidos pela PF e pelo Ibama

Nicole Bahls teve macacos apreendidos pela PF e pelo Ibama Crédito: Instagram/@nicolebahls

A Polícia Federal e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) fizeram uma operação para recolher macacos da apresentadora Nicole Bahls nesta quarta-feira, 18.

Ela usou as redes sociais para explicar a situação e relatar que os documentos para regularização da situação dos animais junto aos órgãos de fiscalização eram falsificados.

“Ontem teve uma operação aqui em casa da Polícia Federal e do Ibama, para ver os documentos da Mikal e do Davi [os macacos]. [...] Agora o Ibama vai fazer um trabalho de reabilitação para eles voltaram para o habitat natural deles, e eu vou colaborar para que isso aconteça da melhor forma possível”, disse nos stories do Instagram.

Nicole contou ter ficado com os macacos por 90 dias e se disse “arrasada”. Segundo a apresentadora, ela havia criado um recinto ao ar livre para que os animais pudessem viver em meio à natureza.

A influenciadora pediu, ainda, para que as pessoas não comprem animais silvestres. “A Taciane do Ibama [agente do instituto] explicou que a gente, que está na mídia, publica os ‘macaquinhos’ e acaba incentivando milhares de pessoas a comprarem”, afirmou.

Ela ainda relatou que a agente descreveu como animais de origem ilegal são retirados da natureza. “Para pegar o ‘bebezinho’, eles vão para a selva, matam as mães e tiram os ‘macaquinhos’ das mães e, às vezes, colocam em caixas de papelão para venderem na feira”, disse, emocionada.