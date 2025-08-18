Saúde

Luis Fernando Verissimo é internado em estado grave em UTI de Porto Alegre

Escritor, criador do 'Analista de Bagé' e das crônicas 'Comédias da Vida Privada', teve AVC em 2021 e sofre de Parkinson

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10:40

O premiado escritor Luis Fernando Veríssimo. Crédito: Mastrangelo Reino/Folhapress

O escritor Luis Fernando Verissimo foi internado neste domingo, 17, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O cronista apresenta princípio de pneumonia, segundo informação publicada pela Folha de São Paulo, que aponta que o estado é grave.

