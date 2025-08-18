Editorias do Site
Redes Sociais

Luis Fernando Verissimo é internado em estado grave em UTI de Porto Alegre

Escritor, criador do 'Analista de Bagé' e das crônicas 'Comédias da Vida Privada', teve AVC em 2021 e sofre de Parkinson

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10:40

O premiado escritor Luis Fernando Veríssimo.
O premiado escritor Luis Fernando Veríssimo. Crédito: Mastrangelo Reino/Folhapress

O escritor Luis Fernando Verissimo foi internado neste domingo, 17, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O cronista apresenta princípio de pneumonia, segundo informação publicada pela Folha de São Paulo, que aponta que o estado é grave.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Gilberto Gil canta 'Drão' em primeiro show depois da morte de Preta Gil; veja

Gilberto Gil canta 'Drão' em primeiro show depois da morte de Preta Gil; veja

Imagem - Maria Beltrão afirma que Cátia Fonseca será 'muito bem-vinda' ao É de Casa

Maria Beltrão afirma que Cátia Fonseca será 'muito bem-vinda' ao É de Casa

Imagem - Influenciador Hytalo Santos é preso em SP

Influenciador Hytalo Santos é preso em SP

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos
Imagem - Gilberto Gil canta 'Drão' em primeiro show depois da morte de Preta Gil; veja

Gilberto Gil canta 'Drão' em primeiro show depois da morte de Preta Gil; veja
Imagem - Dona Déa recebe pedido de casamento ao vivo no Domingão com Huck

Dona Déa recebe pedido de casamento ao vivo no Domingão com Huck