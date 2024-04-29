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Lucas Souza fala sobre pressão para assumir sexualidade

Ex-marido de Jojo publicou sobre a pressão. "Se você está passando por esse momento também, a mensagem que eu quero deixar é: não se sinta pressionado"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 11:36

Lucas Souza
Lucas Souza Crédito: Reprodução @lucassouza_ofl
Lucas Souza, 23, desabafou em seu X (antigo Twitter) na noite de domingo (28) sobre a pressão para assumir sua sexualidade. O influenciador se declarou bissexual no sábado (27).
O ex-marido de Jojo publicou sobre a pressão. "Se você está passando por esse momento também, a mensagem que eu quero deixar é: não se sinta pressionado."
Cada um tem seu tempo, fale primeiro com sua família e depois para as outras pessoas. Jamais aceite gente preconceituosa do seu lado e seja feliz. Lucas Souza
O influenciador assumiu ser bissexual em uma carta aberta no Instagram. Na publicação, o ex-participante de A Fazenda (Record) diz que para ele isso "foi um problema por muito tempo".
"Estou em processo de autoconhecimento e deveria vivê-lo em meu íntimo, porém, com tantos comentários e com essa pressão que estou sentindo, resolvi tornar isso público", escreveu.
"Me considero uma pessoa bissexual, ou até mesmo pansexual". Na postagem, Lucas assumiu que tem atração a mais de um gênero, significado das sexualidades pansexual e bisexual.
"Coragem". Na carta aberta, publicada nas redes sociais, o influencer afirma que teve "necessidades e dificuldades", ao longo da vida, que o fizeram ter coragem para enfrentar a pobreza e o Exército -mas, sua sexualidade se tornou algo "muito mal resolvido".

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