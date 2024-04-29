Famosos

Britney Spears diz que sua família a machucou e fala sobre lesão nas costas

O desabafo veio em uma descrição de uma foto sensual postada pela artista e apagada em seguida neste domingo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 09:21

Britney Spears em registro compartilhado nas suas redes sociais
Britney Spears em registro compartilhado nas suas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram/@britneyspears
A cantora Britney Spears escreveu nas redes sociais neste domingo (28) que sua família a machucou e que não houve justiça para ela e "provavelmente nunca haverá", sem dar detalhes precisos sobre o que aconteceu. Ela inicia o texto dizendo que estava certa sobre uma lesão nos nervos de suas costas.
"Minha família me machucou!", afirma a cantora, que segue e diz que as duas pessoas que a criaram e a ensinaram a diferença entre certo e errado a feriram.
O desabafo veio em uma descrição de uma foto sensual postada pela artista e apagada em seguida.
Jamie Spears, pai da cantora, assumiu o controle sobre a vida dela em 2008, período em que a cantora se recuperava de uma fase conturbada vivida no ano anterior. Por mais de uma década, ele controlou os rumos da vida pessoal e profissional da cantora. Em 2021, a tutela chegou ao fim após Spears acusar o pai de abusos.
Numa audiência, ela disse que a proibiram de remover um DIU para controle de natalidade e que deseja ter mais filhos, mas foi impedida de fazer isso. "Eu quero poder me casar e ter um filho. Disseram que com a tutela que eu não era capaz de me casar e ter um filho."

