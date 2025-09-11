Editorias do Site
Redes Sociais

Lucas Jagger diz ter vergonha da direita brasileira

Filho de Luciana Gimenez comentou publicação do New York Times no Instagram

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 10:38

Lucas Jagger diz ter vergonha da direita brasileira
Lucas Jagger diz ter vergonha da direita brasileira Crédito: Reprodução/Instagram/@lucasjagger

Lucas Jagger, 26, está com vergonha da direita brasileira. O filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger fez um comentário que teve mais de 2 mil curtidas em uma publicação do New York Times no Instagram.

A postagem do jornal novaiorquino mostrava a manifestação pró-Bolsonaro do último domingo (7), em São Paulo, com uma enorme bandeira dos EUA estendida na avenida Paulista. "O novo símbolo da direita brasileira: a bandeira americana", diz o título da matéria. "Prometo a vocês que isso não é todo mundo do Brasil. A maioria de nós está envergonhada", escreveu Lucas.

O comentário de Lucas teve mais de 50 respostas, a maioria o aplaudindo e apoiando. O jovem, que mora em Nova York, se formou em artes literárias no ano passado pela New York University.

Essa não é a primeira vez em que Lucas se manifesta politicamente. Nas últimas eleições americanas, ele e o pai declararam apoio à candidata democrata, Kamala Harris.

GIMENEZ E BOLSONARO

Já Luciana Gimenez é sabidamente apoiadora e admiradora de Jair Bolsonaro. Antes de ser eleito presidente, em 2018, o então deputado era figura frequente no programa dela na RedeTV!, o Superpop.

Em 2019, a apresentadora participou de uma reunião em Brasília com o então presidente recém-empossado e escreveu: "Uma honra participar hoje do café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro e jornalistas. Não temos tempo para mimimi, vamos nos unir por um Brasil melhor."

Em entrevista à Folha de S.Paulo em 2020, Gimenez disse que inventou Bolsonaro. "O Bolsonaro, quem inventou fui eu, né? Como ele mesmo diz. O primeiro programa de TV a que ele veio foi o nosso. Como profissional, acho incrível que o Superpop lançou o presidente", disse. "Ele fala o que pensa e é muito brincalhão. Não tô defendendo, tô dizendo que ele é assim, fala o que pensa. Adianta ficar criticando?"

Em 2021, a Folha de S.Paulo revelou que Luciana recebeu R$ 51 mil da gestão Bolsonaro para divulgar a reforma da Previdência e fazer outras propagandas positivas para o governo.

Nos últimos anos, porém, ela tem evitado o assunto. Em entrevista ao UOL em 2022, disse: "O Bolsonaro era só um personagem, como a Gretchen."

"Eu não tenho partido político. Sou só apresentadora de televisão. Se ele ganhou ou não depois, aí já não é comigo. Não tenho nada a ver com o Bolsonaro, nada a ver com política", declarou na ocasião.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Bad Bunny diz que excluiu EUA de turnê porque tem medo da polícia anti-imigração

Bad Bunny diz que excluiu EUA de turnê porque tem medo da polícia anti-imigração

Imagem - Globo grava piloto com Jade Picon para possível novela em formato vertical

Globo grava piloto com Jade Picon para possível novela em formato vertical

Imagem - Oruam escreve carta aberta da prisão: “Aceito meu castigo”

Oruam escreve carta aberta da prisão: “Aceito meu castigo”

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Globo grava piloto com Jade Picon para possível novela em formato vertical

Globo grava piloto com Jade Picon para possível novela em formato vertical
Imagem - Bad Bunny diz que excluiu EUA de turnê porque tem medo da polícia anti-imigração

Bad Bunny diz que excluiu EUA de turnê porque tem medo da polícia anti-imigração
Imagem - Pagode no Gordinho e rock no Brizz agitam a quinta (11) no ES

Pagode no Gordinho e rock no Brizz agitam a quinta (11) no ES