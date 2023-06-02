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  • Luana Piovani comemora vitória na Justiça contra Pedro Scooby; surfista nega derrota
Babado

Luana Piovani comemora vitória na Justiça contra Pedro Scooby; surfista nega derrota

Atriz enfrenta batalha judicial que envolve os três filhos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 09:06

Luana Piovani diz que audiência com Scooby foi 'surpreendente para todos'
Luana Piovani diz que audiência com Scooby foi 'surpreendente para todos' Crédito: Ronny Santos/Marcus Leoni/Folhapress
Luana Piovani e Pedro Scooby divergem mais enquanto se alfinetam nas redes sociais. Na última quarta-feira (31), a atriz compartilhou uma suposta vitória no processo judicial que trava contra o ex-marido em Portugal.
"Ual, doutora Maria, finalmente sem mordaça", disse ela, em diálogo com a advogada nos stories do Instagram. "Agora volto a ser a comunicadora que sempre fui, com todos meus direitos preservados. Eu falo sobre quem eu quiser e deixar de querer, mas com a graça de Deus. A maturidade serve para alguma coisa, então vamos colocar luz no que merece. Obrigada. Eu celebro e sei que muitas de vocês celebram também."
Já os advogados de Pedro Scooby não confirmam a suposta mudança. "Sobre a declaração da Luana nos stories, não existe qualquer alteração dessa decisão", disse a nota encaminhada pela assessoria ao Estadão.
"O que verdadeiramente aconteceu, foi que o recurso solicitado pela Luana foi enviado para o tribunal de segunda instância, para ser avaliado pelo juiz do tribunal da relação. O recurso foi enviado hoje, no dia 31 de maio, para o tribunal da relação de Lisboa, onde será definido se merece uma nova decisão. Até o julgamento da segunda instância, mantém-se a decisão da primeira. Ou seja, o processo ainda é favorável ao Pedro", diz o restante do comunicado.
Separados desde 2019, A atriz compartilhou em janeiro de 2023 que o ex-marido teria aberto processo que proibia a exposição da situação judicial.
Luana também falou sobre a reação dos filhos à briga na Justiça. "O Dom ficou bem abalado. Os gêmeos conseguem seguir mais a vida deles sem deixar se resvalar. Mas o Domzuco, não", disse.

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