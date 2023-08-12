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Lizzo perde chance de cantar no Super Bowl após acusações de assédio, diz jornal

NFL retirou a cantora da lista de opções de apresentação do intervalo da final da competição, que acontece em fevereiro de 2024
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Agosto de 2023 às 15:02

Lizzo conta que bradou 'Fora, Bolsonaro' sem saber quem era
A cantora Lizzo Crédito: Reuters/Folhapress
A cantora Lizzo não está mais entre as opções de artistas para se apresentar no Super Bowl. Segundo o jornal britânico Daily Mail, a NFL - National Football League (Liga Nacional de Futebol Americano) - retirou a artista da lista após as acusações de assédio sexual e moral envolvendo seus dançarinos.
A NFL estava negociando com a cantora para que ela se apresentasse no intervalo de 15 minutos da final da competição. O evento vai acontecer no dia 11 de fevereiro de 2024.
"As conversas sobre Lizzo fazer parte das festividades do intervalo ou cantar o Hino Nacional estão mortas agora que ela está cercada de escândalos", disse uma fonte da liga à publicação.
No inicio deste mês, a rede de TV americana NBC News divulgou que três dançarinas estão processando Lizzo por assédio sexual e moral. As bailarinas acusam a cantora de gordofobia e de criar um ambiente de trabalho hostil.
Outras seis pessoas fizeram denúncias parecidas nesta semana. A artista negou todas as acusações.

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