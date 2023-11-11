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Lexa desabafa sobre separação de MC Guimê e novo namorado: "Quero ser feliz"

Cantora respondeu sobre críticas que sofreu por assumir romance com Ricardo Vianna logo após terminar casamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Novembro de 2023 às 11:05

Cansada de receber ataques por ter se separado do cantor MC Guimê e ter assumido logo em seguida um relacionamento com Ricardo Vianna, a cantora Lexa postou um desabafo em sua rede social na madrugada deste sábado (9).
Lexa diz que fez uma carta aberta aos fãs por conta de mensagens maldosas, e notícias que davam conta que ela demitiu um dançarino com quem teria tido um caso por conta do novo romance. Ela negou categoricamente isto e diz que tentou ter uma família perfeita com seu ex-marido.
Lexa e Ricardo Vianna
Lexa e Ricardo Vianna: casal assumiu namoro recentemente Crédito: Reprodução/Instagram/ @lexa/ @ricardovianna
"Só eu sei o que eu aguentei. O que vocês viram foi só a ponta do iceberg. Mas como eu sempre quis que desse certo, eu sempre tentei dar um jeito de estar tudo certo. Demorei muito tempo para identificar minha dependência emocional. Não foi fácil, porque eu estava passando por cima de tudo. Eu estava disposta a qualquer coisa para dar certo", afirmou.
Aos prantos, Lexa diz que tem postado muita coisa sobre seu atual namoro porque deseja se sentir bem e feliz, como nunca antes aconteceu em sua vida.
"Eu quero postar, porque eu sinto isso. São as minhas redes sociais, é o meu espaço. É o meu lugar. E eu me sinto bem. Eu só quero ser feliz. Eu quero que todo mundo seja feliz, todos os lados, juro. Eu só não posso continuar sendo atacada por não estar chorando aqui", comentou.
"Eu nem mostrava meu relacionamento e só eu sei tudo o que foi vivido. Eu só quero viver em paz daqui para frente. E que a gente saiba reconhecer quando ultrapassamos nosso próprio limite. Porque eu ultrapassei, eu rasguei, eu passei por cima de tudo. Mas eu acho que agora é tempo de coisas novas, porque eu mereço isso", finalizou.

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