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Novela

Letícia Colin, estrela de 'Quem Ama Cuida', é internada no hospital e preocupa fãs

A atriz interpreta Adriana na nova novela das nove na TV Globo
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 10 de Julho de 2026 às 17:14

A atriz que vive Adriana em Quem Ama Cuida preocupou os fãs
A atriz que vive Adriana em Quem Ama Cuida preocupou os fãs @cassiatabatini

Vivendo a personagem Adriana, na nova novela de TV Globo "Quem Ama Cuida",  Leticia Colin deu uma pausa nas gravações na última quarta-feira (8) para ir ao hospital. Em seus stories no Instagram, a atriz apareceu ao lado de seu pneumologista, e a imagem preocupou os fãs da novela e da artista


Mas de uma forma descontraída, Leticia explicou o motivo da consulta, que não era nada de grave. "Fazendo exames porque ser Adriana não é mole, não!" brincou a atriz. Ela também explicou para quem a acompanha seu estado de saúde. "Nesse momento estou aqui um pouco gripada, e eu tenho bronquite, asma, enfim" desabafou a artista.


Leticia Colin está vivendo sua primeira protagonista no horário das nove com a novela "Quem Ama Cuida" . A novela escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto acompanha Adriana (Letícia Colin), uma fisioterapeuta que perde tudo em uma enchente, conhece o advogado Pedro (Chay Suede), é acusada injustamente de matar o milionário Arthur Brandão (Antonio Fagundes) e, após seis anos presa, busca provar sua inocência.

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