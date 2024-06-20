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Novo casal

Leonardo comemora ter Bruna Marquezine na família: 'Nem sonhava em conhecer pessoalmente'

A atriz e João Guilherme não se pronunciaram sobre os rumores de namoro entre os dois
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 16:50

Bruna Marquezine e João Guilherme assistem juntos a desfile de Sasha em São Paulo
Bruna Marquezine e João Guilherme assistem juntos a desfile de Sasha em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram
No último mês, internautas suspeitam do relacionamento entre João Guilherme e Bruna Marquezine. Entretanto, Leonardo, pai do influenciador digital, revelou que os dois estão juntos.
Em entrevista ao Balanço Geral, ele disse que a atriz está "aprovadíssima". "Estou achando ótimo, nem sonhava em conhecer pessoalmente a Bruna Marquezine, agora ela é minha nora. Isso é um presente de Deus", declarou.
Apesar de aprovar o namoro entre os dois, o cantor ainda não conheceu a nora pessoalmente. "Eu tive o prazer de encontrar a Bruna quando ela tinha 8 anos de idade", disse. Na ocasião, ele foi ao Rio de Janeiro para realizar um show.
João Guilherme e Bruna Marquezine foram vistos juntos no desfile de estreia da Mondepars, marca de roupas de Sasha Meneghel, e no Aeroporto Santos Dumont, mas ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

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