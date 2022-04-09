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Léo Picon diz que Felipe Prior 'acabaria' com jogo de Arthur Aguiar no BBB

Irmão de Jade afirmou que elenco do BBB 22 é 'bem fraco de jogo e de carisma'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 13:49

Arthur Aguiar durante eliminação do Paredão falso
Arthur Aguiar durante eliminação do Paredão falso Crédito: Reprodução/Globoplay
Léo Picon, 25, o irmão da ex-BBB 22 Jade Picon, opinou nesta sexta-feira (8), via redes sociais, sobre o jogo do ator Arthur Aguiar dentro da casa do reality.
"O ás dele é que esse elenco é bem fraco de jogo e de carisma... a única pessoa que peitou ele tem 20 aninhos e se precipitou demais", escreveu ele no Twitter se referindo à irmã, que protagonizou a grande rivalidade desta edição do reality com Arthur.
Em seguida, Léo disse que Felipe Prior, participante do BBB 20, conseguiria rebater Arthur com facilidade caso estivesse nesta edição. "Prior nessa edição acabaria com ele lentamente e sem grandes dificuldades. Soltei a bomba e saí fora", escreveu ele.
A irmã de Léo, Jade, foi a 7º eliminada do Big Brother Brasil 22, na segunda semana de março. A sister recebeu 84,93% dos votos do público e enfrentou a disputa com Arthur Aguiar e Jessilane, que receberam, respectivamente, 1,77% e 13,3%.
A votação chegou a bater mais 3 milhões de votos por minuto ao longo do programa ao vivo, o maior número de votos por minuto da história do reality. Com mais de 698 milhões de votos, esse foi o 2º maior Paredão da história do BBB.
Em seu discurso, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre a "grande rivalidade" da sister com Arthur. "Um duelo com uma terceira pessoa na história. Que pode ser eliminada por estar no lugar errado, na hora errada", disse ele referindo-se à Jessi.

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