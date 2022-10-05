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Celebridades

Kourtney Kardashian afirma ter se distanciado de Kim e Khloé: 'Elas se aproximaram'

Socialite contou que, na época, irmãs tinham vivências diferentes da dela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 15:41

Kourtney Kardashian posa de topless para exibir o anel de noivado que recebeu de Travis Barker
Kourtney Kardashian posa de topless para exibir o anel de noivado que recebeu de Travis Barker Crédito: Instagram/kourtneykardash
Primogênita do clã Kardashian-Jenner, a atriz e modelo Kourtney Kardashian, 43, admitiu ter se distanciado das irmãs Kim e Khloé. Ela falou sobre o atual momento de sua vida em uma participação no podcast Not Skinny But Not Fat.
A socialite atribuiu o afastamento principalmente à nova rotina e vivências de Khloé, que estão mais próximas às experiências de Kim. Antes, ela e Khloé eram sempre vistas em eventos e tapetes vermelhos, posando juntas.
"Acho que quando a Khloé ficou grávida da True [filha mais velha da socialite] e a Kim contratou uma barriga de aluguel [para a gestação de seu caçula, Psalm], elas acabaram se aproximando. Elas estavam passando por coisas parecidas", afirmou, em um trecho reproduzido pelo site TMZ.
Ela também disse que chegou a ficar incomodada com a aproximação das irmãs na época, em 2018. Kourtney afirmou que sentia como se as duas estivessem se unindo "contra ela". "Eu senti como se fossem as mesmas coisas que eu e a Khloé fizemos com a Kim, elas meio que estavam descontando em mim."
Kourtney, que recentemente se casou com Travis Barker, baterista da banda Blink-182, tem três filhos frutos do relacionamento com Scott Disick: Mason, 12, Penelope, 10, e Reign, 7. Kim tem quatro filhos com o rapper Kanye West: North, 9, Saint, 6, Chicago, 4, e Psalm, 3. Já Khloé é mãe de True, 4, e um bebê recém-nascido, que ainda não teve o nome revelado, com o jogador de basquete Tristan Thompson.

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