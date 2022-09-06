Klara Castanho pede prisão de Leo Dias e Antônia Fontenelle, diz jornal

Klara Castanho pede prisão de Leo Dias e Antônia Fontenelle Crédito: Reprodução/Instagram/@klarafgcastanho/SBT/@ladyfontenelle

A atriz Klara Castanho, de 21 anos, entrou na Justiça com uma queixa-crime contra o colunista Leo Dias e as youtubers Antônia Fontenelle e Adriana Kappaz, conhecida como Dri Paz, alegando ter sofrido os crimes de difamação, calúnia e injúria. A informação, exclusiva do site “Em Off”, revela que a jovem teria se sentido “humilhada” após ter seu estupro divulgado.

Segundo o jornal, a defesa de Klara alega que, durante uma entrevista ao programa “The Noite”, do SBT, em junho de 2022, o jornalista Leo Dias fez várias declarações de injúrias, “inferindo que Klara Castanho seria uma atriz ‘que vende uma imagem que todo mundo acha que é santinha’, que tem uma ‘história de trama’ e que o que ela fez é de ‘perder a fé na humanidade'”, diz parte do texto.

O “Em Off” divulgou ainda que a defesa de Klara afirmou que o jornalista "deixou claro" que o caso revelado no programa era sobre a jovem. Segundo os advogados da atriz, outros profissionais ficaram cientes da história por trás das câmeras durante o “Troféu Imprensa”, do SBT.

Após esse episódio, o caso foi exposto na coluna de Loo Dias, do Metrópoles, sem citar o nome de Klara. Segundo a defesa da atriz, as informações, no entanto, também teriam sido repassadas à Antônia Fontenelle e Dri Paz, que comentaram publicamente. Caso seja provado que os acusados inventaram mentiras acerca da gravidez da famosa, eles podem pegar uma pena de até dois anos de prisão.

COMENTÁRIOS DAS YOUTUBERS

Ainda de acordo com o “Em Off”, o texto da defesa, publicado no dia 19 de junho de 2022, relata que Dri Paz publicou um vídeo nas redes sociais com o título “Polêmica: atriz teen da Globo ficou grávida e deu um fim na criança e ninguém ficou sabendo”. Segundo os advogados de Klara, o conteúdo da publicação imputa o crime de “abandono de incapaz” quando a youtuber diz que a atriz “teve o filho e pagou para sumirem com a criança”.

De acordo com a defesa, Dri Paz ainda teria relativizado o crime sofrido por Castanho, dizendo que a jovem teria engravidado de um homem casado. “Essa menina tá alegando pra gente que ela foi vítima de abuso, que essa criança é vítima de um abuso (sic). Eu, eu não posso afirmar, essa parte eu não sei, tá gente? Porém eu não acredito na história do abuso, gente. A história que chegou para mim primeiro foi que essa menina teve relações com um homem aí que é comprometido, casado, não sei”, revela.

Em relação à Fontenelle , o “Em Off” diz que a defesa de Klara ressaltou os comentários da apresentadora durante uma live em seu canal no Youtube, “Na lata com Antônia Fontenelle”. Os advogados apontam a prática de difamação quando Antônia afirma que a atriz “engravidou, escondeu a gravidez, inclusive trabalhou durante a gravidez, pariu o filho dela e (…) pediu para que o hospital apagasse a entrada dela no hospital e pediu que nem queria ver o filho”.