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Kim Kardashian nega ter danificado vestido de Marilyn Monroe no Met Gala

Socialite disse ter usado roupa por poucos minutos; museu dono da peça histórica já havia desmentido supostas avarias
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 08:42

À esquerda, Marilyn Monroe canta 'Happy Birthday to You' para o então presidente dos EUA, John Fitzgerald Kennedy, em 1962; à direita, Kim Kardashian durante o Met Gala
À esquerda, Marilyn Monroe canta 'Happy Birthday to You' para o então presidente dos EUA, John Fitzgerald Kennedy, em 1962; à direita, Kim Kardashian durante o Met Gala Crédito: Montagem/Instagram/@kimkardashian
A socialite Kim Kardashian negou que tenha danificado o vestido histórico de Marilyn Monroe que ela usou no tapete vermelho do Met Gala neste ano.
Depois de chamar a atenção com a peça, usada pela dona original em 1962, numa homenagem ao presidente John Kennedy, mais recentemente, surgiram fotos mostrando supostos danos, como rasgos e cristais faltantes, que teriam sido provocados pelo porte robusto da modelo.
Na última semana, o museu Ripley's Believe It or Not!, dono atual da peça, já havia negado as acusações que circularam pela internet. "Não, o Ripley's e eu trabalhamos muito bem. Havia pessoas com luvas para colocar o vestido em mim", afirmou Kardashian no programa de entrevistas Today, da rede americana NBC, nesta terça-feira.
Na entrevista, a socialite ressaltou, como já se sabe, que usou o vestido por poucos minutos, apenas no tapete vermelho do Met Gala, e teve até de usar um casaco de pele branco para tampar uma abertura que mostrava parte do seu bumbum. Depois dos flashes na entrada do evento, ela se trocou com uma réplica já adequada para suas curvas.
"Eu cheguei de robe e chinelos, coloquei o vestido na entrada do tapete vermelho, subi as escadas. Provavelmente, usei o vestido por três ou quatro minutos, e depois troquei de roupa no alto da escada", reiterou, lembrando ainda que perdeu peso para poder usar o vestido.

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