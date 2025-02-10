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Halftime

Kendrick Lamar no Super Bowl: veja setlist e vídeos do show, que teve SZA e Samuel L. Jackson

Cantor se apresentou com participações especiais neste domingo, 9
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 10:37

Kendrick Lamar no Super Bowl 2025
Kendrick Lamar no Super Bowl 2025 Crédito: Geoff Burke-Imagn Images ORG/Folhapress
Kendrick Lamar fez seu show no intervalo do Super Bowl LIX, disputado entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, em Nova Orleans, no Estado da Louisiana, nos Estados Unidos.
O palco visto de cima trazia nove quadrados iluminados, com quatro símbolos, um em cada ponta: triângulo, quadrado, bola e um "X". A introdução foi feita por Samuel L. Jackson, que apareceu vestido como "Tio Sam". O ator ainda apareceu em diversos outros momentos do show.
Kendrick Lamar apareceu usando uma jaqueta azul e calça jeans, cantando em cima de um carro, que foi aberto. Dezenas de dançarinos saíram de dentro do carro pela parte de baixo do palco, usando uniformes vermelhos, azuis e brancos. Posteriormente, os bailarinos formaram a bandeira dos Estados Unidos.
Com cerca de 7m30s de show, a cantora SZA surgiu no palco, vestida de vermelho. Havia dúvidas se o cantor apresentaria Not Like Us, que venceu cinco Grammys no dia 2 de fevereiro. A canção foi a penúltima apresentada por ele, ainda que não em sua versão completa, e evidenciou as críticas que costuma fazer ao rapper Drake.
Ao todo, foram 10 músicas cantadas em cerca de 13 minutos.

Setlist do show:

- Squabble up- HUMBLE- DNA- Euphoria- Man at the garden- Peekaboo- Luther (com SZA)- All the Stars (com SZA)- Not Like Us- Tv off

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