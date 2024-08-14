Katy Perry é investigada por crime ambiental na Espanha após gravar clipe em reserva ecológica

Katy Perry grava clipe em área de proteção ambiental na Espanha Crédito: Reprodução/YouTube

Katy Perry, 39, está sendo investigada pelo governo espanhol por suspeita de crime ambiental. A cantora foi acusada de gravar um clipe em uma área de reserva ecológica nas ilhas Baleares sem autorização.

No clipe de "Lifetimes", lançado na semana passada, Katy se esbalda entre as ilhas de Ibiza e Formentera. Ela aparece passeando de moto e lancha nas praias e curtindo a famosa noite local. O filme inclui cenas feitas nas dunas de S'Espalmador, que têm acesso restrito e são protegidas por lei federal desde 1980.

O departamento ambiental das ilhas Baleares enviou um comunicado à imprensa espanhola dizendo que a produtora responsável pelo vídeo não tinha autorização para filmar no local.