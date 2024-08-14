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Katy Perry é investigada por crime ambiental na Espanha após gravar clipe em reserva ecológica

Cantora teria filmado sem autorização em área de proteção ambiental próxima a Ibiza
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 09:16

Katy Perry grava clipe em área de proteção ambiental na Espanha
Katy Perry grava clipe em área de proteção ambiental na Espanha Crédito: Reprodução/YouTube
Katy Perry, 39, está sendo investigada pelo governo espanhol por suspeita de crime ambiental. A cantora foi acusada de gravar um clipe em uma área de reserva ecológica nas ilhas Baleares sem autorização.
No clipe de "Lifetimes", lançado na semana passada, Katy se esbalda entre as ilhas de Ibiza e Formentera. Ela aparece passeando de moto e lancha nas praias e curtindo a famosa noite local. O filme inclui cenas feitas nas dunas de S'Espalmador, que têm acesso restrito e são protegidas por lei federal desde 1980.
O departamento ambiental das ilhas Baleares enviou um comunicado à imprensa espanhola dizendo que a produtora responsável pelo vídeo não tinha autorização para filmar no local.
Segundo o comunicado, as autoridades vão investigar se houve dano ambiental na área restrita. As dunas de S'Espalmador são uma região desabitada de 3 quilômetros de extensão na ilha Formentera e representam "importante valor ecológico" para a Espanha, afirmou o departamento.

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