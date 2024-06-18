Justin Timberlake é detido por dirigir embriagado em Nova York, diz site

Justin Timberlake foi jantar com amigos e na volta foi parado pela polícia Crédito: Mario Anzuoni/Folhapress/Reuters

O cantor Justin Timberlake foi detido pela polícia de Nova York por dirigir embriagado pelas ruas. A informação foi divulgada pelo site TMZ.

De acordo com o veículo americano, ele ainda estava sob custódia quando o texto foi publicado, na madrugada desta terça-feira (18). Mas, como é comum nos Estados Unidos, o artista deve pagar a fiança e ser liberado.

As fontes do TMZ afirmam que Timberlake foi jantar com amigos em um hotel em Sag Harbor, na região de Long Island, na noite de segunda-feira. Por volta de meia noite e meia desta terça, ele teria pegado o carro para dirigir de volta até onde estava, quando foi parado pela polícia.