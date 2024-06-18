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Caso de polícia

Justin Timberlake é detido por dirigir embriagado em Nova York, diz site

Cantor foi jantar com amigos em um hotel, em Long Island, e ao voltar para casa foi parado pela polícia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 12:11

Justin Timberlake é detido por dirigir embriagado em Nova York, diz site
Justin Timberlake foi jantar com amigos e na volta foi parado pela polícia Crédito: Mario Anzuoni/Folhapress/Reuters
O cantor Justin Timberlake foi detido pela polícia de Nova York por dirigir embriagado pelas ruas. A informação foi divulgada pelo site TMZ.
De acordo com o veículo americano, ele ainda estava sob custódia quando o texto foi publicado, na madrugada desta terça-feira (18). Mas, como é comum nos Estados Unidos, o artista deve pagar a fiança e ser liberado.
As fontes do TMZ afirmam que Timberlake foi jantar com amigos em um hotel em Sag Harbor, na região de Long Island, na noite de segunda-feira. Por volta de meia noite e meia desta terça, ele teria pegado o carro para dirigir de volta até onde estava, quando foi parado pela polícia.
Timberlake, que lançou recentemente "Everything I Thought It Was", seu sexto álbum solo de estúdio, está em turnê. A excursão começou em abril e não há previsão de passagem pelo Brasil - a última vez que o cantor esteve por aqui foi no Rock in Rio de 2017.

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