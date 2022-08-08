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Acabou o amor?

Juntas há menos de um ano, Maitê Proença e Adriana Calcanhotto terminam namoro

Pessoa próxima ao casal confirmou à reportagem que elas não estão mais juntas. Famosas não comentaram sobre assunto em suas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 18:02

O namoro de Maitê Proença (64) e Adriana Calcanhotto (56) "subiu no telhado". A atriz e a cantora, cujo relacionamento se tornou público em setembro de 2021, não estão mais juntas. A informação foi confirmada à reportagem por uma pessoa próxima ao casal.
Adriana Calcanhotto e Maitê Proença: término da relação
Adriana Calcanhotto e Maitê Proença: término da relação Crédito: Montagem
Há algumas semanas, as duas viajaram juntas para a Europa. Porém, o casal voltou separado. Maitê seguiu para a Itália, onde visitou a Bienal de Veneza, enquanto Adriana tinha compromissos a cumprir no Brasil.
Foi a última vez que elas foram vistas juntas por amigos. Logo depois, começaram a avisar às pessoas próximas que não estavam mais juntas.
O namoro das duas foi revelado pela revista "Veja", no ano passado. Em junho deste ano, Maitê chamou a atenção ao falar da amada. "Eu queria que ela [Adriana] fosse homem", disse em entrevista à revista "JP".
A fala acabou tendo bastante repercussão nas redes sociais, fazendo com que a atriz se explicasse diante de acusações de lesbofobia. "Apesar de preferir homens, estou com uma mulher", disse. "Porque gosto dela. Se ela fosse homem seria mais fácil pra mim. Mas, por gostar dela, topo fazer essa experiência."
Adriana, que tem perfil mais discreto, nunca chegou a comentar publicamente o namoro.
Procuradas, Maitê Proença e Adriana Calcanotto não se pronunciaram sobre o assunto até a última atualização deste texto. Nas redes sociais de ambas, o fim da relação não chegou a ser mencionado.

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