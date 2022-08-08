Juntas há menos de um ano, Maitê Proença e Adriana Calcanhotto terminam namoro

O namoro de Maitê Proença (64) e Adriana Calcanhotto (56) "subiu no telhado". A atriz e a cantora, cujo relacionamento se tornou público em setembro de 2021, não estão mais juntas. A informação foi confirmada à reportagem por uma pessoa próxima ao casal.

Adriana Calcanhotto e Maitê Proença: término da relação Crédito: Montagem

Há algumas semanas, as duas viajaram juntas para a Europa. Porém, o casal voltou separado. Maitê seguiu para a Itália, onde visitou a Bienal de Veneza, enquanto Adriana tinha compromissos a cumprir no Brasil.

Foi a última vez que elas foram vistas juntas por amigos. Logo depois, começaram a avisar às pessoas próximas que não estavam mais juntas.

O namoro das duas foi revelado pela revista "Veja", no ano passado. Em junho deste ano, Maitê chamou a atenção ao falar da amada. "Eu queria que ela [Adriana] fosse homem", disse em entrevista à revista "JP".

A fala acabou tendo bastante repercussão nas redes sociais, fazendo com que a atriz se explicasse diante de acusações de lesbofobia. "Apesar de preferir homens, estou com uma mulher", disse. "Porque gosto dela. Se ela fosse homem seria mais fácil pra mim. Mas, por gostar dela, topo fazer essa experiência."

Adriana, que tem perfil mais discreto, nunca chegou a comentar publicamente o namoro.