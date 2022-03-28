Jornal diz que Neymar beijou Rafa Kalimann em festa; ex-BBB nega

Gabriel Medina, Izabel Goulart, Neymar, Rafa Kalimann e Matheus Mazzafera curtindo festa no Rio Crédito: Reprodução/Instagram/@matmazzafera

Atualização A matéria foi atualizada com a versão de Rafa Khaliman.

Curtição ou affair? Neymar e Rafa Kalimann trocaram beijos na festa da irmã do jogador, Rafaella Santos, na última quinta-feira (24), em uma casa de festas do Rio de Janeiro. Segundo o jornal Extra, que confirmou o momento íntimo dos famosos, uma fonte ainda revelou que o craque estava flertando com a influenciadora pelo Instagram. A ex-BBB e apresentadora negou tudo em suas redes sociais.

Rafa e Neymar foram fotografados juntos na festa ao lado de outros famosos, como Gabriel Medina, Izabel Goulart e Matheus Mazzafera.

No Instagram, a apresentadora negou que tenha ficado com Neymar. "Acabei de ler a matéria que saiu no jornal Extra. Muito criativa, por sinal. Eu vim falar que, além de ser uma grande mentira que me surpreende vindo do jornal Extra, eu fiquei um pouco na dúvida do tamanho do comprometimento do jornal hoje, então sugiro que vocês vão às bancas comprar o jornal", disse Rafa, ironicamente.

"Me entristece saber que matérias como essa acabam descredibilizando matérias sérias que têm dentro do jornal. Tem vários profissionais que eu admiro muito, em vários lugares, que trabalham com profissionalismo, que ligam, coisa que nunca aconteceu, para saber se é verdade ou mentira, que buscam de fato o que é a veracidade", acrescentou.

"Me entristece também saber que vem de um reflexo de uma sociedade que é machista e sempre tem um quê de uma mulher solteira em uma festa. Se ela beija todos, se não beija ninguém, ela faz o que quiser da vida dela. O que não é certo e não é aceitável, é inadmissível, principalmente nos tempos de hoje, é que se criem mentiras sobre a vida dela", finalizou.