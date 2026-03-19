Jonas e Jordana se beijam em sigilo durante festa do líder

Publicado em 19 de março de 2026 às 11:02
Já pode pedir música no Fantástico! Durante a festa do líder Cowboy na noite de quarta-feira (18), Jonas Sulzbach trocou carícias com Jordana Morais. Esta é a terceira mulher que o modelo beija na casa do BBB 26 (Globo).
O veterano passou horas flertando com a advogada até que, quando estavam à sós no espaço do apartamento do líder, a brasiliense cedeu aos encantos do gaúcho. O beijo não foi visto por nenhum outro brother da casa.
"Acho que ninguém viu. Imagina só a gente continuar se beijando e ninguém saber de nada?", comentou Jonas, ao passo que Jordana pontuou que, fora da casa, o Brasil inteiro viu a cena.
Momentos antes do beijo, os aliados estavam conversando sobre o jogo e o gaúcho disse acreditar que a advogada fará sucesso quando sair da casa, citando a autenticidade da sister. Ele comentou que vê Jordana chegando longe, assim como Ana Paula, Milena, Cowboy e Samira.
Esta é a terceira mulher que Jonas beija nesta edição do programa. A primeira foi Maxiane Rodrigues, sexta eliminada do reality. Logo após a saída da pernambucana, o modelo trocou carícias com a cunhã-poranga Marciele Albuquerque.
Ana Paula já havia brincado com Jonas e Jordana afirmando que ambos deveriam fazer com que o casal "JoJo" se tornasse realidade. Após o beijo do gaúcho com Marciele, ela chegou a comentar com Jordana que a sister perdeu a oportunidade de ficar com o veterano. Na época, a advogada afirmou que não faria aquilo.
Barrada da festa pelo líder, a loira, assim como o resto do elenco, não imagina que a provocação se tornou realidade.
