Jonas e Jordana se beijam em sigilo durante festa do líder

Jonas Sulzbach trocou carícias com Jordana Morais na festa de Alberto Cowboy

ISABELA FAGGIANI

Publicado em 19 de março de 2026 às 11:02

Beijo entre os dosi aconteceu na festa Crédito: Globoplay

Já pode pedir música no Fantástico! Durante a festa do líder Cowboy na noite de quarta-feira (18), Jonas Sulzbach trocou carícias com Jordana Morais. Esta é a terceira mulher que o modelo beija na casa do BBB 26 (Globo).

O veterano passou horas flertando com a advogada até que, quando estavam à sós no espaço do apartamento do líder, a brasiliense cedeu aos encantos do gaúcho. O beijo não foi visto por nenhum outro brother da casa.

"Acho que ninguém viu. Imagina só a gente continuar se beijando e ninguém saber de nada?", comentou Jonas, ao passo que Jordana pontuou que, fora da casa, o Brasil inteiro viu a cena.

Momentos antes do beijo, os aliados estavam conversando sobre o jogo e o gaúcho disse acreditar que a advogada fará sucesso quando sair da casa, citando a autenticidade da sister. Ele comentou que vê Jordana chegando longe, assim como Ana Paula, Milena, Cowboy e Samira.

Esta é a terceira mulher que Jonas beija nesta edição do programa. A primeira foi Maxiane Rodrigues, sexta eliminada do reality. Logo após a saída da pernambucana, o modelo trocou carícias com a cunhã-poranga Marciele Albuquerque.

Ana Paula já havia brincado com Jonas e Jordana afirmando que ambos deveriam fazer com que o casal "JoJo" se tornasse realidade. Após o beijo do gaúcho com Marciele, ela chegou a comentar com Jordana que a sister perdeu a oportunidade de ficar com o veterano. Na época, a advogada afirmou que não faria aquilo.

Barrada da festa pelo líder, a loira, assim como o resto do elenco, não imagina que a provocação se tornou realidade.

