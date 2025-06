Saúde

Jessie J enfrenta câncer de mama em estágio inicial

Artista confirmada no The Town em setembro passará por cirurgia após diagnóstico

Publicado em 4 de junho de 2025 às 14:42

A cantora Jessie J Crédito: Getty Images

A cantora Jessie J, 37, confirmada na programação do The Town deste ano, recebeu o diagnóstico de câncer de mama em estágio inicial. Ela fez a revelação por meio da publicação de um vídeo no Instagram.>

"Câncer é uma droga, em qualquer forma, mas estou me segurando no termo ‘estágio inicial’. Tenho feito muitos exames durante esse período", disse.>

Para ela, falar sobre a doença pode ajudar outras pessoas. A cantora declarou também que é um "livro aberto" e que compartilhar o diagnóstico deve ser positivo para receber amor e apoio.>

Jessie J fará uma pausa na carreira para ser submetida a uma cirurgia.>

"Eu vou desaparecer por um tempo, depois do Summertime Ball (no dia 15 de junho, em Londres) para passar pela cirurgia. Eu vou voltar com peitões e mais música", afirmou.>

O show da cantora no The Town está marcado para a noite 13 de setembro, no palco Skyline. No mesmo dia, Mariah Carey e Ivete Sangalo vão se apresentar.>

Jessie J volta a cantar no Brasil depois de três anos, quando participou do Rock in Rio de 2022. A cantora de hits como "Flashlight" também tocou em São Paulo em 2019.>

