Jeff Machado: Ministério Público denuncia acusados de matar ator

O ator Jefferson Machado foi morto no Rio, em janeiro de 2023 Crédito: Instagram @jeffmachadocosta

O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou na sexta-feira (28) os acusados de matar o ator Jefferson Machado, 44, encontrado em maio num baú de madeira concretado em uma rua no bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro (RJ).

Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinícius da Silva Braga foram denunciados pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, estelionato e crimes patrimoniais contra o espólio do ator.

A denúncia foi oferecida à 1ª Vara Criminal do Rio. O Ministério Público também pediu a Justiça a conversão da prisão temporária dos acusados em prisão preventiva.

Segundo os promotores Alexandre Murilo Graça e Sauvei Lai, Bruno colocou uma substância entorpecente na bebida do ator no dia 23 de janeiro, antes de subirem ao segundo andar da casa de Jeff.

Eles estavam na companhia de Jeander e teriam começado uma relação sexual. Conforme o Ministério Público, em meio ao ato, quando a vítima se encontrava de costas, Bruno estrangulou o pescoço de Jeff com um cabo de aparelho de telefone, causando a morte. Segundo a acusação, Jeander distraiu o ator para que Bruno pudesse atacá-lo.

A denúncia afirma que os homens levaram o corpo em um baú e o enterraram em terreno na parte da frente de uma casa alugada por Bruno no mesmo bairro. Mais tarde, o lugar foi concretado.

A ação judicial descreve os motivos do crime: Bruno teria prometido a Jeff a compra de uma vaga para ator em uma emissora de TV, no valor de mais de R$ 18 mil. Disse que o valor seria entregue a um suposto produtor/diretor.

O dinheiro não foi devolvido e não houve a contratação. Prestes a ser descoberto, Bruno decidiu matar o ator.

Após o crime, investigadores descobriram que Bruno se passou por Jeff e usou a senha do cartão de crédito para fazer compras. Também anunciou a venda do carro da vítima em agências de veículos e manteve conversas com familiares e amigos da vítima pelo celular.

Os dois denunciados são acusados ainda de praticar maus-tratos contra os oito cachorros do ator, abandonados em um terreno, sem alimentação e cuidados de higiene. Dois deles morreram e um desapareceu.

Em depoimento prestado à polícia, em maio, Bruno disse que foi à casa de Jeff acompanhado de Jeander e de uma suposta terceira pessoa para gravar uma relação sexual entre o garoto de programa e o homem mencionado pelos suspeitos.

O produtor disse ainda que após a gravação desceu para a parte térrea da casa e, minutos depois, os outros dois apareceram carregando Jeff, desacordado. Quando questionou Jeander sobre o ocorrido, ele teria dito que o terceiro homem deu um "mata-leão" no ator, pois teria descoberto que ele era portador do vírus HIV e os dois teriam feito sexo sem preservativo. A seguir, o trio teria ido até o terreno para ocultar o corpo.