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Moda

Janja assiste a desfile na primeira fila e rouba a cena na SPFW

Primeira-dama prestigia apresentação da Reptilia usando camiseta com frase 'a vida presta'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 08:24

Janja já tinha marcado presença no desfile da grife da estilista Heloisa Strobel em 2024
Janja já tinha marcado presença no desfile da grife da estilista Heloisa Strobel em 2024 Crédito: Leco Viana/Thenews2/Folhapress
A primeira-dama, Janja da Silva, conferiu o desfile da marca Reptilia na São Paulo Fashion Week nesta quarta-feira (9). Ela usava jaqueta jeans, saia preta e uma camiseta com a frase "a vida presta", que viralizou após declaração de Fernanda Torres durante a temporada de premiações de Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2025.
A socióloga assistiu ao desfile da grife da estilista Heloisa Strobel na primeira fila. Esta não é a primeira vez que ela prestigia a marca. A chegada de Janja ao local gerou uma pequena confusão. No ano passado, na estreia da grife no evento de moda, a primeira-dama também esteve presente.
O look de Janja dividiu opiniões nas redes sociais. "Mulher brega, sem classe e sem estilo", comentou uma internauta. Outra escreveu: "A Janja é famosa por ser cafona, não ter senso de moda." Apesar dos ataques, ela também recebeu elogios: "Isso é o que acontece quando uma primeira-dama entende que moda é arte, economia e identidade!", afirmou um usuário. "Ela sabe das coisas", defendeu uma seguidora.

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