Janja assiste a desfile na primeira fila e rouba a cena na SPFW

Janja já tinha marcado presença no desfile da grife da estilista Heloisa Strobel em 2024 Crédito: Leco Viana/Thenews2/Folhapress

A primeira-dama, Janja da Silva, conferiu o desfile da marca Reptilia na São Paulo Fashion Week nesta quarta-feira (9). Ela usava jaqueta jeans, saia preta e uma camiseta com a frase "a vida presta", que viralizou após declaração de Fernanda Torres durante a temporada de premiações de Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2025.

A socióloga assistiu ao desfile da grife da estilista Heloisa Strobel na primeira fila. Esta não é a primeira vez que ela prestigia a marca. A chegada de Janja ao local gerou uma pequena confusão. No ano passado, na estreia da grife no evento de moda, a primeira-dama também esteve presente.