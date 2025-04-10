Janja assiste a desfile na primeira fila e rouba a cena na SPFW

A primeira-dama, Janja da Silva, conferiu o desfile da marca Reptilia na São Paulo Fashion Week nesta quarta-feira (9). Ela usava jaqueta jeans, saia preta e uma camiseta com a frase "a vida presta", que viralizou após declaração de Fernanda Torres durante a temporada de premiações de Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2025.
A socióloga assistiu ao desfile da grife da estilista Heloisa Strobel na primeira fila. Esta não é a primeira vez que ela prestigia a marca. A chegada de Janja ao local gerou uma pequena confusão. No ano passado, na estreia da grife no evento de moda, a primeira-dama também esteve presente.
O look de Janja dividiu opiniões nas redes sociais. "Mulher brega, sem classe e sem estilo", comentou uma internauta. Outra escreveu: "A Janja é famosa por ser cafona, não ter senso de moda." Apesar dos ataques, ela também recebeu elogios: "Isso é o que acontece quando uma primeira-dama entende que moda é arte, economia e identidade!", afirmou um usuário. "Ela sabe das coisas", defendeu uma seguidora.