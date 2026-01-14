Editorias do Site
Jade Picon e André Lamoglia oficializam namoro com fotão nas redes

Após meses sendo visto juntos, ator e influenciadora assumem romance

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 10:28

O casal Jade Picon e André Lamoglia
O casal Jade Picon e André Lamoglia Crédito: Reprodução/Instagram/@andrelamoglia

O relacionamento de Jade Picon e André Lamoglia agora é oficial. O ator e a influenciadora, que estão em Fernando de Noronha (PE), publicaram uma foto romântica nas redes sociais nesta terça-feira (13), deixando os fãs entusiasmados.

O casal já vinha sendo visto junto há alguns meses em praias, festas e viagens. No último final de semana, André se declarou nos "stories" com uma foto de Jade tomando sol.

"Muito bonita, sim, a praia mais bonita do mundo com a mulher mais bonita ao meu lado. E o seu nome é Jade Picon", escreveu o ator.

A publicação desta terça, porém, gerou alvoroço nas redes. Famosos como Giulia Be, Giovanna Lancelotti e Maisa Silva comentaram com coraçõezinhos e elogious ao casal. "Que coisa linda", escreveu Maisa. Vini Jr. comentou em espanhol: "la pareja" (o casal).

