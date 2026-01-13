Editorias do Site
Capixaba que se casou no Rancho do Maia anuncia separação após um mês

Karlyane Menezes se pronunciou e disse estar focada nos próximos passos

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 13:55

Casamento durou cerca de 1 mês Crédito: Reprodução Instagram @karlyanereal / @tony_baldi

A capixaba Karlyane Menezes, que já foi rainha de bateria do Pega no Samba, anunciou sua separação nesta terça-feira (13). Ela havia se casado há pouco mais de um mês com o empresário Tony Baldi, durante o reality Rancho do Maia.

Karlyane se pronunciou em seu perfil no Instagram, pedindo compreensão e respeito. "Nossa história foi verdadeira, intensa e vivida com muito carinho, e por isso sou grata por tudo o que compartilhamos. Neste momento, peço compreensão e respeito.", publicou.

A jovem, conhecida como "Garota do Job" no reality de Carlinhos Maia, também agradeceu por todo amor que sempre recebeu. 

Algumas fases precisam terminar para que outras possam começar, e estou focada em cuidar de mim, do meu bem-estar e dos meus próximos passos

O casamento

Capixaba Karlyane Menezes, rainha de bateria da Pega no Samba, se casa no Rancho do Maia Crédito: Reprodução Instagram @karlyanereal

Karlyane e Tony oficializaram a união no dia 9 de dezembro, no reality digital Rancho do Maia, onde ela gahou mais projeção. A capixaba produz conteúdo adulto e também trabalha como influenciadora.

Natural de São Mateus, Karlyane já esteve envolvida em diversas polêmicas. Uma delas foi quando gravou conteúdo adulto na quadra da agremiação em que era rainha. Na semana passada, a escola anunciou sua saída. 

