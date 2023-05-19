Jade Jagger, filha de Mick Jagger, é presa por agredir policiais em restaurante de Ibiza

Jade Jagger, filha de Mick Jagger, foi presa nesta quarta-feira, 17, em Ibiza, na Espanha. Segundo o jornal El País, a designer de joias agrediu um policial dentro de um restaurante. De acordo com a imprensa local, Jade e o amigo, que não teve sua identidade revelada, estavam embriagados e, para as outras pessoas do restaurante, eles pareciam "agressivos e transtornados".