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  • Jade Jagger, filha de Mick Jagger, é presa por agredir policiais em restaurante de Ibiza
Conflito

Jade Jagger, filha de Mick Jagger, é presa por agredir policiais em restaurante de Ibiza

Designer e amigo estavam ‘agressivos e transtornados’, segundo testemunhas; ela irá ao tribunal nesta sexta-feira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 15:15

Designer e modelo, Jade Jagger posa durante inauguração de sua exposição
Designer e modelo, Jade Jagger posa durante inauguração de sua exposição "Don't take it personally", em Paris, em 2017 Crédito: Reuters/Folhapress
Jade Jagger, filha de Mick Jagger, foi presa nesta quarta-feira, 17, em Ibiza, na Espanha. Segundo o jornal El País, a designer de joias agrediu um policial dentro de um restaurante. De acordo com a imprensa local, Jade e o amigo, que não teve sua identidade revelada, estavam embriagados e, para as outras pessoas do restaurante, eles pareciam "agressivos e transtornados".
A polícia foi chamada devido a gritaria e incômodo causado pelos dois no estabelecimento. Quando foi convidada a se retirar, a dupla se negou. A situação piorou quando o amigo da designer se tornou agressivo com os policiais e Jade decidiu empurrar e arranhar o rosto de um dos agentes. A filha de Mick Jagger irá comparecer ao tribunal nesta sexta-feira, 19.

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