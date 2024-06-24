"A Festa"

Ivete Sangalo diz que pensará em nova estratégia após cancelar turnê

A cantora baiana se pronunciou pela primeira vez após o cancelamento; show no Espírito Santo estaria na turnê
Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 09:25

'Palavra desistir não existe no meu dicionário', diz Ivete Sangalo
Ivete Sangalo durante o Carnaval de Salvador Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo
Ivete Sangalo se pronunciou pela primeira vez sobre o cancelamento da turnê "Festa", na qual ela comemoraria os seus 30 anos de carreira.
"Tem que pensar em uma nova estratégia de comemoração. Mas não fico doida. Vou pra Salvador pular fogueira. Trinta anos fazendo isso", disse ela à imprensa após se apresentar no Rock in Rio Lisboa neste sábado (22).
Ivete Sangalo e Ludmilla cancelaram as turnês "A Festa" e "Ludmilla in The House", que deveriam passar por estádios brasileiros, em maio, poucas semanas antes de seu início.
Em postagens no Instagram, as artistas acusam a produtora 30e, que organizaria as duas turnês, de não garantir as condições necessárias previstas em contrato para o início dos shows. As cantoras não deixaram claro o que não foi cumprido.
A produtora, porém, alega que propôs à Ivete e sua equipe uma readequação da estrutura e produção porque teria havido pouca procura pelos ingressos.
A 30e disse ainda que tem integral capacidade para cumprir seus compromissos com seus clientes, parceiros e patrocinadores.

