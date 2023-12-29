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Ivan Barreto é o vencedor da última temporada do 'The Voice Brasil'

Além do troféu, Barreto levará para casa R$ 500 mil, um carro, um contrato com a gravadora Universal Music e uma música produzida pelo DJ Alok
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Dezembro de 2023 às 10:03

Lulu Santos e Ivan Barreto
O grande vencedor da noite foi Ivan Barreto, que fazia parte do time do cantor e compositor Lulu Santos. Crédito: Reprodução @gshow
A última edição do The Voice Brasil foi exibida ao vivo na noite desta quinta-feira, 28. Sob o comando de Fátima Bernardes, o programa realizou a semifinal e a final em uma disputa que emocionou o público, sobretudo pelo clima de despedida da atração que teve 12 temporadas desde que entrou no ar, em 2012.
O grande vencedor da noite foi Ivan Barreto, que fazia parte do time do cantor e compositor Lulu Santos. Ele teve 35,74% dos votos do público ao disputar o troféu com os candidatos Thais Ribeiro (time Iza), Amanda Maria (time Carlinhos Brown) e Jhonny (time Michel Teló).
Além do troféu, Barreto levará para casa R$ 500 mil, um carro, um contrato com a gravadora Universal Music e uma música produzida pelo DJ Alok. Ao longo do programa, o participante conquistou o público e os jurados com interpretações de músicas como Primavera, sucesso de Tim Maia, I Can't Stop Lovin' You e Georgia in My Mind, dois grandes hits de Ray Charles.
Barreto, que tem 42 anos, nasceu em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, mas há anos mora em Uberlândia, em Minas Gerais, e por isso, recebeu a torcida dos moradores da cidade do Triângulo Mineiro. Apaixonado por música, Barreto, antes do programa, se apresentava ao lado da mulher em eventos particulares, bares e festa. No repertório, algo bem parecido com o que ele mostrou no palco do The Voice, uma mistura de blues, jazz e soul.

Despedida da TV

A TV Globo confirmou ao Estadão, em agosto de 2023, que essa edição de The Voice Brasil era última a ser exibida pela emissora. O reality musical chega ao final com o total de 12 edições, as duas últimas com a apresentação de Fátima Bernardes. Também passaram pelo programa os apresentadores Tiago Leifert, André Marques e Márcio Garcia. A emissora também afirmou que não há previsão de novas temporadas da franquia Voice, Kids e Mais, a partir de 2024.

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