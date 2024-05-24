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Isabelle diz com quais ex-BBBs ainda mantém contato

"São amizades que posso falar que podem ser duradouras, porque vieram até aqui", declarou
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Maio de 2024 às 13:52

Isabelle Nogueira, a terceira colocada do BBB 24, posa para foto
Isabelle Nogueira, a terceira colocada do BBB 24, posa para foto Crédito: João Cotta/Globo
Isabelle Nogueira, 31, contou como anda sua convivência com os ex-colegas de confinamento do BBB 24 (Globo).
A 'cunhã' revelou que ainda mantém contato frequente com o campeão Davi Brito, 21, e com Beatriz Reis, 24. "Falo muito com o Davi, e com a Bia também. São amizades que posso falar que podem ser duradouras, porque vieram até aqui", declarou, em entrevista ao PodDelas."
Raquele, Alane e Marcus Vinícius são outros ex-brothers com quem Isabelle ainda conversa, embora com menos frequência. "Falo às vezes [também] com a Raquele, Alane, Marcus, que são pessoas que acredito que farão parte do meu dia a dia."
Isabelle contou ainda como faz para driblar a distância no namoro com Matteus Amaral, 27. "Nos falamos todos os dias, ligamos por videochamada. 'Bora dormir juntos no vídeo, tu dorme aí e eu durmo aqui'. Falamos horas no telefone!"

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