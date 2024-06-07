Início de carreira de Erasmo Carlos É levado às plataformas digitais

Erasmo Carlos recebia apelidos de 'Tremendão' e 'Gigante Gentil' Crédito: Divulgação

Os primeiros anos de carreira de Erasmo Carlos, que faria 83 anos na quarta-feira, 5, foram incluídos, na íntegra, nas plataformas digitais. O material abrange as canções do Tremendão de 1964 a 1970, com faixas que marcaram a Jovem Guarda e a parceria com Roberto Carlos. Ao todo, são seis álbuns e seis compactos, como Minha Fama de Mau/Amor Doente, que estabeleceu o gênero rock típico da Jovem Guarda em 1964, e o disco O Tremendão de 1967 com o mega-hit Vem Quente Que Eu Estou Fervendo.

Além dos álbuns, a gravadora Som Livre publicou uma série de vídeos no YouTube com curiosidades sobre a trajetória do artista, em que se destacam desde a música de estreia, A Pescaria, até o álbum Erasmo Carlos e os Tremendões, obra que catapultou as composições de Erasmo, como a faixa Sentado à Beira do Caminho.

Cinema

O trabalho é assinado pelo jornalista e crítico musical Leonardo Lichote, responsável pelo texto final da biografia Minha Fama de Mau, levada ao cinema em 2019. No longa, Erasmo é vivido pelo ator Chay Suede.