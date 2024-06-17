Incêndio atinge fazenda de Lúcia Veríssimo e atriz é atendida por bombeiros

A atriz Lúcia Veríssimo após incêndio em sua fazenda Crédito: Reprodução Instagram @lverissimo

A atriz Lúcia Veríssimo relatou que um incêndio de grandes proporções atingiu sua fazenda, em Minas Gerais. De acordo com ela, o fogo foi causado por uma guimba de cigarro jogada na mata seca por um grupo que invadiu a propriedade.

Neste domingo (16) nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo com fotos e registros do ocorrido. Ela explica que 45% da área da fazenda é mata e que proíbe a entrada para caça e pesca no local. "Minha fazenda está ardendo desde o começo da manhã", diz ela na gravação.

Veríssimo foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora, que, segundo ela, levou três horas para chegar à cidade da fazenda, que não conta com bombeiros locais.

"Estamos entrando noite adentro para tentar segurar a floresta, porque o resto da fazenda toda já foi tomado [pelo incêndio]. Todos os pastos, todos os cavalos, entrando na seca... Não sei como é que eu vou fazer para alimentar esses animais", relata no vídeo.

Veríssimo afirma ter recebido atendimento médico devido à exposição à fumaça e ao calor. "Fiquei no oxigênio, meu esôfago está todo machucado", diz.

Imagens do vídeo mostram chamas altas consumindo as árvores e cinzas caindo do céu. Há também uma foto da atriz e de seu funcionário recebendo oxigênio.

"Eu estou falando isso para todo mundo atentar para a irresponsabilidade das pessoas, que não só invadem sua casa, como jogam guimba de cigarro numa seca, sabendo o que vai acontecer", alerta.

Ela agradece os bombeiros de Juiz de Fora. "Não sei o que seria da fazenda e de mim se eles não tivessem vindo. Minha casa é dentro da floresta. Metade da fazenda está queimada", diz a atriz.