Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Lamentável

"Inadmissível": brasileira sofre xenofobia em reality rural português

Durante uma dinâmica, participantes escalaram Dani Salles como 'empregada brasileira muda' por causa do sotaque
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Março de 2024 às 20:40

Dani Salles tem perfil nas redes sociais onde compartilha o dia a dia no país europeu
Dani Salles tem perfil nas redes sociais onde compartilha o dia a dia no país europeu Crédito: Reprodução/Instagram @oi.cascais
Dani Salles é uma brasileira que participa do reality rural "Era uma vez na Quinta", da emissora portuguesa SIC. Influenciadora digital que mora em Cascais, Portugal, há dois anos, ela é considerada uma das participantes mais queridas pelo público, mas nem tanto pelos colegas de confinamento. Neste final de semana, ela foi vítima de xenofobia na atração.
Durante uma dinâmica que consistia em montar uma peça de teatro com os participantes, eles ironizaram o sotaque de Dani e a escalaram para o papel de "empregada brasileira muda", já que não queriam que ela falasse na ação. "Dani não pode falar, porque vai falar com sotaque brasileiro, então colocamos ela de empregada doméstica", disse uma participante encarregada de montar o elenco da peça e todos começaram a rir da situação.
"Brasileira empregada, faço muito gosto", completa outro participante. Em seguida, o vídeo que circula nas redes mostra o momento em que os colegas de confinamento anunciam o papel à influenciadora e reforçam que ela não deve falar na peça: "Dani é a empregada doméstica, mas não fala", diz outro confinado.
Depois disso, o vídeo mostra a repercussão entre os participantes longe da brasileira. "É uma empregada doméstica muda, que delícia", comenta outro, que completa: "não gosto de ouvir a Dani falar, pareceu-me uma boa ideia para não a ouvir".
Nas redes sociais, após posicionamento do perfil da influenciadora repudiando a xenofobia, brasileiros e portugueses deixaram seus comentários. "Lamentável e inadmissível este tipo de comportamento, até quando?", questionou um internauta. "Ainda bem que não me identifico com estes preconceitos e xenofobia", defendeu uma fã portuguesa. "Um horror a @sicoficial ser conivente com xenofobia", cobrou uma brasileira.

Veja Também

Recomeço: Kayky Brito volta a atuar cinco meses após atropelamento

'BBB 24': Alane recebe 'punição gravíssima' e a associa com promessa feita no reality

"Está nos meus planos ser pai", diz Nicolas Prattes, novo namorado de Sabrina Sato

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Europa Reality show HZ
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados