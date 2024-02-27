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Humorista Pedro Manso revela 'esquecimento sério' e avalia sofrer de demência

Conhecido por imitar personalidades como Faustão e Silvio Santos, ator contou esquecer compromissos importantes após quadro de covid-19 e disse que irá buscar avaliação médica
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 12:44

Humorista Pedro Manso revela 'esquecimento sério' e avalia diagnóstico de demência.
Humorista Pedro Manso revela 'esquecimento sério' e avalia diagnóstico de demência. Crédito: @pedromansooficial via Instagram
O humorista Pedro Manso, conhecido por imitar personalidades como Faustão e Silvio Santos, revelou sofrer com um "problema muito sério de esquecimento" e avaliou um possível diagnóstico de demência nesta segunda-feira, 26. Segundo Pedro, os sintomas tiveram início após um quadro de covid-19 e ele buscará uma avaliação médica.
"Não queria acreditar, mas, infelizmente, tenho que aceitar e pedir a Deus que me dê a cura e me proteja, e alertar a muitos que possam estar passando por esse mesmo problema", escreveu na legenda de um vídeo que gravou para o Instagram. Ele relatou que tinha uma entrevista marcada, que acabou esquecendo, na segunda.
"Não é uma desculpa, é uma coisa muito séria, um problema sério de saúde que eu estou passando", disse no vídeo. Pedro contou que sua mãe foi diagnosticada com Alzheimer, mas o humorista descartou a doença.
"A situação está se agravando muito rápido", relatou. Ele ainda comentou que tem esquecido de diversos compromissos importantes, como realizar ligações a amigos próximos e enviar vídeos que lhe são pedidos.

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