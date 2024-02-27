Ator

Eddie Driscoll, de 'Sex and the City' e 'This Is Us', morre aos 60 anos

Ator morreu aos 60 anos de embolia pulmonar, após ser diagnosticado de câncer do estômago alguns meses antes
Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 12:03

Eddie Driscoll morreu aos 60 anos
Eddie Driscoll, ator de "Sex and the City" e "This Is Us", morreu aos 60 anos de embolia pulmonar. Segundo o The Hollywood Reporter, o ator faleceu de uma embolia pulmonar após diagnosticado de câncer do estômago alguns meses antes.
A data oficial da morte foi no dia 15 de dezembro, mas a notícia e confirmação só veio à tona agora.
Eddie colecionou quase 60 personagens em seu currículo. Nas telonas integrou o elenco de vários filmes, como "Zona de Impacto" (2000), "Cruzeiro das Loucas" (2002) e "Celular: Um Grito de Socorro" (2004).
Além de seriados de sucesso, como "Drake & Josh" (2006) "Mad Men" (2014), "How to Get Away with Murder" (2014)" e "The Last Ship" (2016).

