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Henrique e Juliano fazem leilão em fazenda e faturam mais de R$ 56 milhões

Foram leiloados bezerras, prenhezes, fêmeas, machos e aspirações durante o evento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 09:17

A dupla Henrique e Juliano em apresentação na Expoingá, em Maringá (PR), em maio de 2023
A dupla Henrique e Juliano em apresentação na Expoingá, em Maringá (PR), em maio de 2023 Crédito: Futura Press/Folhapress
A dupla Henrique e Juliano realizou entre os dias 19, 20 e 21, a segunda edição do Leilão Fazenda Terra Prometida, em Porto Nacional, Tocantins. O evento foi transmitido pelo Canal Rural.
O leilão foi um sucesso e possibilitou um faturamento de R$ 56,9 milhões, sendo uma porcentagem de 30% maior do que no ano anterior.
Foram leiloados 108 lotes entre bezerras, prenhezes, aspirações, fêmeas e machos da raça Nelore HeJ, dos cantores, e Nelore Paranã, que eram de criatórios parceiros da dupla. O Canal Rural explicou o evento com as seguintes palavras: "exemplares que resumem a perfeição da nobreza racial através do modelo de nelore ideal", segundo o Canal Rural.
Na sexta-feira, 19, o maior lance foi no valor de R$ 900 mil por uma prenhez da Reservada Grande Campeã da Expozebu, HELENA FIV DA RS. Já no sábado, 20, os irmãos faturaram R$ 1,38 milhão por lote.
O valor total de faturamento do leilão foi de R$ 56.968.750,00.

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