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Heloisa Périssé e Mauro Farias se separam após 22 anos

Atriz já havia falado sobre crises conjugais em entrevista recente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 08:30

Heloisa Périssé com Mauro Farias
Heloisa Périssé com Mauro Farias Crédito: Instagram/@heloisaperisse
Após 22 anos, o casamento de Heloisa Périssé, 58, e Mauro Farias, 63, chegou ao fim. A atriz e o diretor se casaram em 2002 e têm uma filha, Antónia, conhecida como Tonton, de 18 anos.
A atriz e o diretor ainda não falaram publicamente sobre a separação. A notícia foi dada pelo jornal O Globo nesta quinta-feira (17).
Em março, Heloisa falou sobre a relação com o marido em entrevista a Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Ela disse que os dois tinham uma vida sexual ativa e realizou um desafio de fazer sexo por cem dias consecutivos.
"Foi sensacional. Você deita, olha seu parceiro, é como se seu corpo ligasse. Um simples toque aciona coisas em você", disse ela.
Contudo, em entrevista recente ao jornal O Globo, a atriz contou que já havia tido crises na relação: "Eu já me separei do meu marido mais de 20 vezes. Somos casados há 22 anos e já nos separamos 22 mil vezes. Teve uma época em que cansamos de separar e falamos: 'Chega'".

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