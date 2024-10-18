Heloisa Périssé e Mauro Farias se separam após 22 anos

Heloisa Périssé com Mauro Farias Crédito: Instagram/@heloisaperisse

Após 22 anos, o casamento de Heloisa Périssé, 58, e Mauro Farias, 63, chegou ao fim. A atriz e o diretor se casaram em 2002 e têm uma filha, Antónia, conhecida como Tonton, de 18 anos.

A atriz e o diretor ainda não falaram publicamente sobre a separação. A notícia foi dada pelo jornal O Globo nesta quinta-feira (17).

Em março, Heloisa falou sobre a relação com o marido em entrevista a Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Ela disse que os dois tinham uma vida sexual ativa e realizou um desafio de fazer sexo por cem dias consecutivos.

"Foi sensacional. Você deita, olha seu parceiro, é como se seu corpo ligasse. Um simples toque aciona coisas em você", disse ela.