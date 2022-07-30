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Sobrenome do padrasto

Guilherme de Pádua: saiba o que aconteceu com o filho dele com Paula Thomaz

Cinco meses após participar do assassinato da atriz Daniella Perez, em dezembro de 1992, Paula Thomaz deu à luz um menino. Fruto de seu casamento com Guilherme de Pádua, coautor do crime, ele foi batizado de Felipe e hoje está com 29 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Julho de 2022 às 09:54

Guilherme de Pádua diz que viu a série sobre Daniella Perez
Guilherme de Pádua diz que viu a série sobre Daniella Perez Crédito: Patrícia Santos/Folhapress
Cinco meses após participar do assassinato da atriz Daniella Perez, em dezembro de 1992, Paula Thomaz deu à luz um menino. Fruto de seu casamento com Guilherme de Pádua, coautor do crime, ele foi batizado de Felipe e hoje está com 29 anos. O que mais se sabe sobre ele? Pouco.
Felipe foi criado pela mãe até 18 meses de vida, enquanto ela cumpria pena em um presídio em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Segundo o jornal Extra, Paula só voltou a conviver com o filho quando conquistou a liberdade condicional, após passar seis anos encarcerada. Felipe foi criado e adotado pelo marido de Paula, um advogado, com quem ela teve mais dois filhos.
Ele não tem contato com o pai biológico e mora em Ipanema, na zona sul do Rio, não muito longe do resto da família, que vive no bairro vizinho de Copacabana. Ex-sócio de uma empresa de serviços de internet, Felipe é próximo da mãe e usa o sobrenome do padrasto.
A história do assassinato de Daniella Perez está sendo contada em "Pacto Brutal: O Assassinato de de Daniella Perez", série documental da HBO Max assinada por Tatiana Issa e Guto Barra.

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