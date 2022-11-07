Guilherme de Pádua morre no aniversário de estreia da novela 'Explode Coração'

Guilherme de Pádua morreu no aniversário de estreia da novela 'Explode Coração' Crédito: Reprodução/Twitter/Globo

Com a confirmação da morte de Guilherme de Pádua , logo o nome do ex-ator ocupou o primeiro lugar nos Trending Topics do Twitter na noite deste domingo (6). Além de relembrar o assassinato da atriz Daniella Perez, os internautas também observaram uma coincidência: Pádua morre, devido a um infarto, no aniversário de estreia da novela Explode Coração, de Glória Perez.

O primeiro episódio da trama foi ao ar no dia 6 de novembro de 1995, exatos 27 anos atrás. Ela ficou marcada como a primeira novela escrita por Glória Perez após o assassinato de sua filha, em 1992.

6 de novembro de 2022: Guilherme de Pádua, assassino de Daniella Perez, morre



6 de novembro de 1995, 27 anos atrás: estreava a primeira novela de Gloria Perez após o assassinato de Daniella Perez: Explode Coração



As coincidências da vida... — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) November 7, 2022

Barbara Yehudit Ferrante, prima de Daniella Perez, também usou as redes sociais para comentar a morte de Guilherme de Pádua. Em uma publicação em seu perfil no Instagram, ela mostrou a indignação que sentia pelo assassino da atriz.

"Jamais, por pior que fosse a pessoa, desejei ou comemorei a morte de alguém. Mas esse eu desejo que vá para o quinto dos infernos onde não poderá mais fazer sua cena de Madalena arrependida para uma igreja que compactua com um assassino da pior estirpe", escreveu ela, que também foi uma das entrevistadas no documentário Pacto Brutal, da HBOMax.

O dramaturgo Aguinaldo Silva - que, assim como Glória Perez, acumula inúmeras novelas na TV Globo, também repercutiu a morte de Pádua, em uma publicação no seu perfil no Twitter. "Não vou dizer 'quem aqui faz, aqui paga', porque alguns fazem e não pagam. E, no caso de Guilherme de Pádua, sua dívida era impagável. Mas sua morte súbita, diante do mal irreparável que ele causou, só me permite um comentário, que é: já foi tarde."