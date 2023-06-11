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Grazi Massafera e Marlon Teixeira são fotografados por dona de pousada em Santa Catarina

"Ainda não superei", diz empresária que hospedou o casal, em fotos compartilhadas no Instagram; confira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Junho de 2023 às 13:12

Dona de pousada posa ao lado de Grazi Massafera e Marlon Teixeira em fotos nas redes sociais
Dona de pousada posa ao lado de Grazi Massafera e Marlon Teixeira em fotos nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram
Às vésperas do Dia dos Namorados, Grazi Massafera e Marlon Teixeira foram fotografados na Guarda do Embú, em Santa Catarina, pela dona de uma pousada na região, que compartilhou as imagens no Instragram, no último sábado, 10.
"Ainda não superei esse final de semana. Eles ficaram hospedados aqui em nossa pousada", escreveu a empresária nos stories, em foto ao lado atriz.
A Guarda do Embaú é um lugar paradisíaco e considerado o paraíso dos surfistas. É nessa região que o ex-modelo Paulo Zulu mora e tem uma pousada.

ROMANCE

A atriz Grazi Massafera e o modelo Marlon Teixeira foram flagrados pela primeira vez juntos em fevereiro deste ano em fotos e vídeos de mãos dadas durante uma viagem pela Chapada Diamantina, na Bahia. Durante o Carnaval, em um camarote na Marquês de Sapucaí, Grazi confirmou o romance.
No dia 1º de junho, a atriz Grazi Massafera participou do evento da grife Carolina Herrera, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e em entrevista a revista Quem, ela falou sobre como lida com os fãs que ainda a shippam com o ex-marido, o também ator Cauã Reymond, no ar com o personagem Caio, na novela Terra e Paixão, da TV Globo.
A artista afirmou que eles são parceiros em relação à criação da filha Sofia, de 11 anos, e apenas isso. Ela ainda disse que o que está na imaginação das pessoas diz respeito a elas, e não ao ex-casal. Eles ficaram juntos de 2007 a 2013.
Apesar de os fãs serem insistentes em comentários nas redes sociais, Grazi afirmou que ambos lidam bem com a situação, já que estarão para sempre ligados por causa da filha.

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