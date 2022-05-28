Grávida, MC Loma reclama de pessoas pegando em sua barriga: "É uma invasão"

MC Loma grávida Crédito: Reprodução/Instagram

No quinto mês de gravidez, MC Loma (19) foi às redes sociais reclamar de uma situação que acontece em sua rotina: pessoas pegando em sua barriga sem a sua permissão. Revoltada, ela desabafou:

"Uma coisa que me deixa extremamente desconfortável, que eu fico toda sem graça, eu até travo... é quando pessoas que não me conhecem já vêm tocando na minha barriga. Não peguem... Eu fico pra morrer, toda travada. Gente sem noção. Isso me deixa extremamente desconfortável. Fico sem cara para não falar com a pessoa, porque eu fico com medo de magoar a pessoa e ela me achar arrogante. Para mim, é uma invasão", disse ela numa sequência de vídeos nos stories.

Em seguida, ela narrou um dia em que uma mulher tocou na sua barriga. "Fiquei sem reação na hora, com vontade de chorar, muito triste".