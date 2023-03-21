Grammy Latino anuncia novas categorias e mudança no processo de premiação

Bonnie Raitt posa com seus prêmios por Melhor Performance Americana, Melhor Música Americana Roots e Música do Ano, na 65ª edição do Grammy Crédito: Reuters/Folhapress

A organização responsável pelo Grammy Latino anunciou nesta terça-feira, 21, algumas alterações que entrarão em vigor a partir da edição 2023, que será realizada em novembro deste ano. Entre as mudanças estão a alteração em processo de premiação e ainda a criação de novas categorias, como a de Melhor Interpretação de Música Urbana em Português.

"Nosso compromisso é servir e representar adequadamente os criadores da música latina", afirma Manuel Abud, CEO da Academia Latina da Gravação, no material de divulgação para a imprensa. "Temos o prazer de apresentar estas novas categorias que refletem a constante evolução de nossa música."

Veja a seguir as mudanças no Grammy Latino que foram divulgada oficialmente para a imprensa.

NOVA ÁREA

Melhor Compositor do Ano:

Como parte da recém-criada Área Compositor, categoria reconhece a excelência escrita, a profissão e a arte de compor canções. Os compositores devem ter um mínimo de seis canções recém-compostas, nas quais são creditados como compositores ou coautores, e não intérpretes, produtores ou engenheiros.

NOVAS CATEGORIAS

Melhor Canção de Cantor/Compositor:

Para serem elegíveis para esta nova categoria dentro do Área Cantor/Compositor, os singles ou faixas devem conter pelo menos 51% da letra em espanhol, português ou qualquer dialeto regional nativo, e devem ser de um Álbum de Cantor/Compositor que concorra na Categoria Álbum de Cantor/Compositor naquele ano.

Melhor Interpretação de Música Urbana em Língua Portuguesa:

Esta nova categoria dentro do Área de Língua Portuguesa reconhece a enorme quantidade de música urbana que está sendo criada no Brasil e em Portugal. Os singles ou faixas podem incluir uma mistura de estilos urbanos com outros gêneros, desde que o caráter urbano predomine.

ALTERAÇÕES ADICIONAIS DE CATEGORIA

Álbum do Ano:

Os álbuns dentro da Área Geral devem conter pelo menos 51% de tempo de reprodução de material recém-gravado. Prêmios ao Artista, Produtor(es), Engenheiro(s), Mixador(es), Engenheiro(s) de Masterização e Compositor(es) de 33% de tempo de reprodução do álbum se outro que não o Artista ganhar o prêmio.

Categorias de Canção:

A partir de 2023, é necessário incluir a data de composição ao submeter a inscrição para todas as categorias de Canções.

Nova categoria para Melhor Álbum de Engenharia de Produção: