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Gracyanne Barbosa revela motivo de não ser mais rainha de bateria

Nesta segunda (20), a musa fitness conversou com a Coluna LeoDias e explicou o porquê não desfilou na avenida neste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Fevereiro de 2023 às 19:26

Gracyanne Barbosa durante desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro
Gracyanne Barbosa durante desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro Crédito: Joel Silva/Folhapress
Em conversa com a Coluna LeoDias, Gracyanne Barbosa contou o motivo de não ter desfilado mais como rainha de bateria. O papo rolou em um dos camarotes da Marquês da Sapucaí, nesta segunda (20).
Segundo a coluna, a musa fitness não cruzou a passarela do samba neste ano ou em 2022 por causa da gravação do programa 'Tô de Graça' do Multishow e de um filme.
Quando questionada pela equipe da coluna se o motivo teria sido ciúmes por parte do marido, Belo, Gracyanne negou e disse que o cantor a encoraja a voltar para a avenida.
“Faz uns quatro anos que estou longe, né? Mas o Belo quer que eu volte, e ele me incentiva muito. É um desejo dele me ver desfilando de novo no Rio e em São Paulo. Não participei dos desfiles do último ano e deste porque eu estava focando nas gravações do Tô de Graça (Multishow) e no filme que fizemos”, disse Gracyanne, em entrevista.

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