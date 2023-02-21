Gracyanne Barbosa revela motivo de não ser mais rainha de bateria

Gracyanne Barbosa durante desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro Crédito: Joel Silva/Folhapress

Em conversa com a Coluna LeoDias, Gracyanne Barbosa contou o motivo de não ter desfilado mais como rainha de bateria. O papo rolou em um dos camarotes da Marquês da Sapucaí, nesta segunda (20).

Segundo a coluna, a musa fitness não cruzou a passarela do samba neste ano ou em 2022 por causa da gravação do programa 'Tô de Graça' do Multishow e de um filme.

Quando questionada pela equipe da coluna se o motivo teria sido ciúmes por parte do marido, Belo, Gracyanne negou e disse que o cantor a encoraja a voltar para a avenida.