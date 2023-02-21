Gracyanne Barbosa revela motivo de não ser mais rainha de bateria

Em conversa com a Coluna LeoDias, Gracyanne Barbosa contou o motivo de não ter desfilado mais como rainha de bateria. O papo rolou em um dos camarotes da Marquês da Sapucaí, nesta segunda (20).
Segundo a coluna, a musa fitness não cruzou a passarela do samba neste ano ou em 2022 por causa da gravação do programa 'Tô de Graça' do Multishow e de um filme.
Quando questionada pela equipe da coluna se o motivo teria sido ciúmes por parte do marido, Belo, Gracyanne negou e disse que o cantor a encoraja a voltar para a avenida.
“Faz uns quatro anos que estou longe, né? Mas o Belo quer que eu volte, e ele me incentiva muito. É um desejo dele me ver desfilando de novo no Rio e em São Paulo. Não participei dos desfiles do último ano e deste porque eu estava focando nas gravações do Tô de Graça (Multishow) e no filme que fizemos”, disse Gracyanne, em entrevista.