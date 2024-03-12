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Sessão da Tarde

Globo vai reprisar 'Alma Gêmea' após 'Paraíso Tropical' nas tardes da emissora

Novela de Walcyr Carrasco fez grande sucesso em 2005. A trama vai substituir "Paraíso Tropical" no Vale a Pena Ver de Novo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Março de 2024 às 15:55

Priscila Fantin, como Serena, e Elizabeth Savala, como Agnes, em
Priscila Fantin, como Serena, e Elizabeth Savala, como Agnes, em "Alma Gêmea" Crédito: Kiko Cabral/Globo
A Globo vai reprisar "Alma Gêmea" (2005), novela de Walcyr Carrasco que fez grande sucesso no horário das 18h. A trama vai substituir "Paraíso Tropical" (2007) no Vale a Pena Ver de Novo.
A confirmação ocorreu em evento para jornalistas nesta terça-feira (12) por Leonora Bardini, diretora de programação da TV Globo. O objetivo é subir os números do fim de tarde da emissora.
"Alma Gêmea" conta a história de Rafael (Du Moscovis) é um botânico e Luna (Liliana Castro) uma bailarina, que se encontram e se apaixonam.
Casam-se e têm um filho, mas a sua felicidade é invejada por Cristina (Flavia Alessandra), prima de Luna e governanta da casa, que se sente inferiorizada por não ser rica e feliz como a prima.
No dia em que Luna se apresenta pela primeira vez como bailarina principal no Teatro Municipal de São Paulo ocorre uma tragédia na vida do casal, mas que foi planejada por Cristina.
Na saída do espetáculo, eles são surpreendidos por assaltantes que roubam as joias de Luna. Rafael reage ao assalto e um dos ladrões, que é conhecido de Cristina, atira nele. Luna protege Rafael, colocando seu corpo na frente do marido, acaba sendo atingida por um tiro e morre.
Enquanto Rafael se desespera com a perda de Luna, em um lugar bem distante dali, nasce a menina Serena (Priscila Fantin), filha de uma índia com um garimpeiro. Serena é a reencarnação de Luna e o grande amor da vida de Rafael.

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