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Televisão

Globo começa gravações de 'Mania de Você', próxima novela das nove

A trama é de João Emanuel Carneiro e acompanha a vida de duas chefs de cozinha, nascidas no mesmo dia, mas que se conhecem apenas anos depois
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Junho de 2024 às 11:45

As gravações de "Mania de Você", próxima novela das 21h da Globo, começaram nesta semana, no Rio de Janeiro. Gabz e Agatha Moreira, que interpretam Viola e Luma, respectivamente, Chay Suede, (Mavi) e Nicolas Prattes (Rudá) formam o núcleo central.
Chay Suede, Gabz, Ágatha Moreira e Nicolas Prattes estão no elenco de 'Mania de Você'
Chay Suede, Gabz, Ágatha Moreira e Nicolas Prattes estão no elenco de 'Mania de Você' Crédito: Globo/Divulgação
A trama é de João Emanuel Carneiro e acompanha a vida das chefs de cozinha Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira), nascidas no mesmo dia, mas que se conhecem apenas anos depois. A previsão de estreia é para o segundo semestre.
De origem humilde, Viola se muda com o namorado Mavi (Chay Suede) para Angra dos Reis, onde Luma tem uma vida luxuosa, bancada pelo homem que acredita ser seu pai, o inescrupuloso Molina, empresário do ramo de cibersegurança.
Ele mantém um relacionamento não assumido com sua funcionária Mércia (Adriana Esteves), mãe de Mavi. Luma namora Rudá (Nicolas Prattes), que acaba conhecendo Viola por acaso e se encanta pela recém-formada, formando um quarteto amoroso.

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