Globo começa gravações de 'Mania de Você', próxima novela das nove

As gravações de "Mania de Você", próxima novela das 21h da Globo, começaram nesta semana, no Rio de Janeiro. Gabz e Agatha Moreira, que interpretam Viola e Luma, respectivamente, Chay Suede, (Mavi) e Nicolas Prattes (Rudá) formam o núcleo central.

Chay Suede, Gabz, Ágatha Moreira e Nicolas Prattes estão no elenco de 'Mania de Você' Crédito: Globo/Divulgação

A trama é de João Emanuel Carneiro e acompanha a vida das chefs de cozinha Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira), nascidas no mesmo dia, mas que se conhecem apenas anos depois. A previsão de estreia é para o segundo semestre.

De origem humilde, Viola se muda com o namorado Mavi (Chay Suede) para Angra dos Reis, onde Luma tem uma vida luxuosa, bancada pelo homem que acredita ser seu pai, o inescrupuloso Molina, empresário do ramo de cibersegurança.