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Televisão

Globo cancela filme da Sessão da Tarde sobre queda de avião por causa de tragédia em Vinhedo

Acidente aéreo fez emissora trocar 'Depois Daquela Montanha' por história de superação da ginasta Simone Biles na programação para esta terça (13)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 15:22

Kate Winslet e Idris Elba em cena do filme
Kate Winslet e Idris Elba em cena do filme "Depois Daquela Montanha": filme tem exibição cancelada pela Globo por causa de tragédia em Vinhedo (SP) Crédito: Divulgação
Por causa do acidente de avião que matou 62 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo, a Globo decidiu trocar um filme que estava previsto para ir ao ar na próxima terça-feira (13) na Sessão da Tarde.
A Globo iria exibir "Depois Daquela Montanha" (2017), longa-metragem protagonizado por Kate Wislet e produzido pela Disney. O anúncio foi feito ainda na semana passada, em destaque para a semana de retorno da sessão de filmes, que ficou fora do ar durante a transmissão dos Jogos Olímpicos de Paris.
A ação do filme se passa após um acidente de avião com um jatinho. Após o caso de Vinhedo, porém, a direção da Globo entendeu que seria desrespeitoso exibir um filme que trate de uma queda de avião, mesmo que sem vítimas fatais.
Para o lugar e com a tentativa de trazer otimismo aos telespectadores, a Globo se aproveitou do momento de alta das Olimpíadas, e escalou um filme que conta a história da ginasta Simone Biles.
Chamado de "A História de Simone Biles: Coragem para Vencer" (2018), o filme fala da trajetória da atleta, desde sua vida em um orfanato até as incontáveis horas de treino que a levaram até as Olimpíadas do Rio, em 2016.
O desastre de Vinhedo é o mais letal do país desde 2007, quando um acidente com o voo 3504 da TAM nos arredores do aeroporto de Congonhas deixou 199 mortos, e um dos dez piores já registrados no Brasil.
A aeronave de modelo ATR 72-500 era operado pela empresa Voepass, antiga Passaredo. O voo seguia de Cascavel (PR) para Guarulhos (Grande São Paulo), desceu em queda livre, girando, até atingir a área de uma casa no condomínio Recanto Florido, no bairro Capela.
A Voepass apontou inicialmente que o voo 2283 tinha 57 passageiros e 4 tripulantes a bordo e depois atualizou o número para 58 passageiros - totalizando 62 mortos.

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