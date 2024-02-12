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Carnaval do Rio

Galvão Bueno elogia enredo do Salgueiro sobre Amazônia e povo Yanomami

"Tema necessário para a nossa sociedade. Um alerta. Temos que preservar as nossas florestas e pensar também na questão climática", comentou o ex-narrador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Fevereiro de 2024 às 10:49

Galvão Bueno elogia enredo do Salgueiro sobre Amazônia e povo Yanomami
Galvão Bueno elogia enredo do Salgueiro sobre Amazônia e povo Yanomami Crédito: Ju Dias/Divulgação e Instagram/@salgueiroorignal
O narrador Galvão Bueno, 73, não fez jogo duro ao ser questionado sobre a sua torcida por uma escola de samba do Carnaval do Rio de Janeiro. Carioca da Tijuca, o narrador diz ser torcedor do Salgueiro.
"Sempre torci pela escola, mas não anunciava (risos). Mas, agora dá. Sou salgueirense e Flamengo", reforçou em entrevista à reportagem, se referindo ao tempo em que não era de bom tom falar sobre as suas preferências por ser titular das transmissões de futebol.
Convidado para curtir a primeira noite de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro na madrugada desta segunda (12), Galvão opina até sobre o enredo da agremiação vermelha e branco sobre a defesa da Amazônia e o povo Yanomami.
"Gostei muito. Um tema necessário para a nossa sociedade. Um alerta. Temos que preservar as nossas florestas e pensar também na questão climática", comentou.
Galvão Bueno também falou sobre futebol. O jornalista lamentou a não classificação da seleção brasileira olímpica do Pré-Olímpico. O Brasil perdeu por 1 a 0 da Argentina, e perdeu a chance de ganhar sua terceira medalha de ouro seguida.
"Infelizmente não vamos aos Jogos Olímpicos em Paris. É um resultado vergonhoso de uma equipe horrorosa", detonou o narrador.

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