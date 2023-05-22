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Emocionada

Gaby Amarantos vai aos prantos em show de Beyoncé

Cantora paraense ficou emocionada ao assistir um dos show da turnê ‘Renaissance’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 12:04

Gaby Amarantos vai aos prantos em show de Beyoncé: ’Nunca vou conseguir descrever’
Gaby Amarantos vai aos prantos em show de Beyoncé: ’Nunca vou conseguir descrever’ Crédito: Instagram/@gabyamarantos
Gaby Amarantos compartilhou com seus seguidores no Instagram que esteve presente em um dos shows da turnê Renaissance, de Beyoncé. A cantora brasileira esteve na apresentação em Endiburgo, no Reino Unido, no último dia 20. Na publicação, a artista paraense aparece emocionada, ressaltando que assistir Queen B foi a realização de um sonho e "a experiência mais incrível" de toda "a sua existência".
"Hoje, eu fui fã e poder ver a minha ídola brilhando foi um tipo de bênção. Obrigada por tudo, Beyoncé! Por me inspirar tão forte. A minha 'Bey do Pará' está vivíssima aqui dentro e eu sou porque você é. Loveú, my Queena", declarou Gaby, que também levou uma bandeira do seu Estado, Pará, para o dia do show.
Ainda não se sabe se Beyoncé se apresentará no Brasil. No momento, sua turnê segue apenas com datas na Europa e América do Norte.

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