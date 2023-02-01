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BBB 23

Gabriel é o segundo eliminado do reality show da Globo

Modelo saiu da casa mais vigiada do Brasil com 53,3% dos votos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 08:50

Eliminado do BBB 23, Gabriel faz primeira selfie: 'Paciência para o meu processo de mudança'
Eliminado do BBB 23, Gabriel faz primeira selfie: 'Paciência para o meu processo de mudança' Crédito: Instagram/@bbb
O ex-participante da Casa de Vidro, Gabriel, foi o segundo eliminado do Big Brother Brasil 23, na noite desta terça-feira, 31. O modelo recebeu 53,3% dos votos.
O eliminado concorria com Domitila, que recebeu 46,09% dos votos e Cezar Black, que teve apenas 0,61%. Gabriel havia sido indicado para a berlinda por meio do contragolpe de Cezar, que foi indicado pelo líder, Cara de Sapato.
Gabriel saiu do BBB 23 após se envolver em diversas polêmicas dentro da casa. O ex-brother viveu um breve relacionamento com Bruna Griphao no confinamento.
O envolvimento, no entanto, foi apontado como tóxico pelos telespectadores, já que o ex-pipoca teve diversas atitudes agressivas com a sister. Com a repercussão, Tadeu Schmidt precisou intervir e mandar um alerta para os dois “antes que fosse tarde demais”.
Desde então, o casal se afastou e o modelo protagonizou diversos atritos com seus colegas de confinamento, como Fred Nicácio, Larissa, Domitila, entre outros.

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